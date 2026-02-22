93-ма абсолвенти от Випуск 2025 от три специалности на Факултета по фармация получиха дипломите си от МУ-Варна. На тържествена церемония във Фестивален и конгресен център бяха промовирани 66 магистър-фармацевти от специалност "Фармация“ и още 27 абсолвенти от магистърските програми "Козметология“ и "Трансфер на технологии и иновации във фармацията“. Випуск 2025 е дванадесетият в историята на Факултета по фармация. Общият брой на дипломираните абсолвенти от всички випуски е 735, информират от университета.В присъствието на ректора и академичното ръководство, преподаватели, официални гости, родители и медии, абсолвентите от специалност "Фармация“ положиха тържествена клетва за етичните и моралните принципи, които ще следват в своя професионален път. Отличниците в тази специалност са 13. Първенец е маг. фарм. Христина Христова, която завърши с общ успех 5.99 от цялостното обучение и държавните изпити.Към дипломантите ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков се обърна с думите: "Фармацията не е просто търговия с лекарства. Козметологията не е естетика без наука. Трансферът на технологии не е само администрация на иновации. Това са професии, в които знанието има човешко лице. Вие ще превръщате науката в грижа. Ще стоите между формулата и човека. Между теорията и практиката. Между лабораторията и ежедневието. И имено там ще се ражда истинската стойност на Вашето образование“. Проф. Райков пожела на абсолвентите да заслужат доверието на хората, като се отнасят към тях с професионализъм, внимание и грижа.Първенецът на Випуск 2025 от специалност "Фармация“ получи парична награда от ректора и награда на декана на Факултета по фармация на името на проф. д-р Делчо Желязков в категория "Абсолвенти“. Маг. фарм. Христина Христова получи и парична награда, учредена със заповед на кмета на Община Варна. Всички отличници от тази специалност бяха удостоени с отличия от ректора и декана, сертификати за освобождаване от членски внос за период от една година, подаръци от Българския фармацевтичен съюз и Районната фармацевтична колегия във Варна. Двама абсолвенти бяха отличени с плакети за активна студентска и спортна дейност.По традиция беше връчена и "Наградата на декана“ на Факултета по фармация на името на проф. д-р Делчо Желязков. Тази година с отличието бе удостоена проф. д-р Снежа Златева от Катедра "Фармакология, токсикология и фармакотерапия“. Наградата тя получи от Декана на Факултета по фармация проф. Светлана Фоткова.В празничната програма участваха талантите на МУ-Варна – първокурсникът Борис Петров от специалност "Медицина“, който се изяви с изпълнение на гайда и вече дипломираният маг. фарм. Виктория Анастасова от Випуск 2025, която поздрави с вокално изпълнение колегите си и присъстващите в залата.