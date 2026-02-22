Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по фармация към МУ-Варна
©
В присъствието на ректора и академичното ръководство, преподаватели, официални гости, родители и медии, абсолвентите от специалност "Фармация“ положиха тържествена клетва за етичните и моралните принципи, които ще следват в своя професионален път. Отличниците в тази специалност са 13. Първенец е маг. фарм. Христина Христова, която завърши с общ успех 5.99 от цялостното обучение и държавните изпити.
Към дипломантите ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков се обърна с думите: "Фармацията не е просто търговия с лекарства. Козметологията не е естетика без наука. Трансферът на технологии не е само администрация на иновации. Това са професии, в които знанието има човешко лице. Вие ще превръщате науката в грижа. Ще стоите между формулата и човека. Между теорията и практиката. Между лабораторията и ежедневието. И имено там ще се ражда истинската стойност на Вашето образование“. Проф. Райков пожела на абсолвентите да заслужат доверието на хората, като се отнасят към тях с професионализъм, внимание и грижа.
Първенецът на Випуск 2025 от специалност "Фармация“ получи парична награда от ректора и награда на декана на Факултета по фармация на името на проф. д-р Делчо Желязков в категория "Абсолвенти“. Маг. фарм. Христина Христова получи и парична награда, учредена със заповед на кмета на Община Варна. Всички отличници от тази специалност бяха удостоени с отличия от ректора и декана, сертификати за освобождаване от членски внос за период от една година, подаръци от Българския фармацевтичен съюз и Районната фармацевтична колегия във Варна. Двама абсолвенти бяха отличени с плакети за активна студентска и спортна дейност.
По традиция беше връчена и "Наградата на декана“ на Факултета по фармация на името на проф. д-р Делчо Желязков. Тази година с отличието бе удостоена проф. д-р Снежа Златева от Катедра "Фармакология, токсикология и фармакотерапия“. Наградата тя получи от Декана на Факултета по фармация проф. Светлана Фоткова.
В празничната програма участваха талантите на МУ-Варна – първокурсникът Борис Петров от специалност "Медицина“, който се изяви с изпълнение на гайда и вече дипломираният маг. фарм. Виктория Анастасова от Випуск 2025, която поздрави с вокално изпълнение колегите си и присъстващите в залата.
Още от категорията
/
Варненци отново на протест: Настояват за повече прозрачност относно пожара в комплекс "Фангория"
07.02
С помощта на професионални художници: Младежи преобразиха скучните трансформатори във варненските квартали
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Гъста мъгла и заледени участъци по пътя Варна - Добрич
20:09 / 21.02.2026
Родилка в критично състояние! Спешно се търсят кръводарители
12:00 / 21.02.2026
Лошото време попречи на обследването на потъналия варненски рибол...
11:23 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.