Единадесет курсисти от четвъртия пореден випуск "Асистент на денталния лекар" на Центъра за професионално обучение към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" получиха своите свидетелства за придобита трета степен на професионална квалификация и Приложение към сертификат Европас.Събитието се състоя в конферентната зала на Езиковия център на университета.Програмата се реализира благодарение на партньорството между университета и Дентално-медицинския център "Дентапрайм", който осигурява високотехнологична база и професионален екип за провеждане на практическите занятия. Теоретичната и общообразователната подготовка е дело на преподаватели от Варненския свободен университет.Поздравления за всички успешно завършили! Пожелаваме им професионални успехи и вдъхновение в денталната практика!Обучението, с продължителност седем месеца, се провежда в смесена форма – дистанционна и присъствена, и завършва с държавни изпити по теория и практика.