Дипломира се новата смяна млади лекари от Випуск 2025 на МУ-Варна
210 български и 200 чуждестранни абсолвенти получиха дипломите си. Випуск 2025 завърши с двама пълни отличници – д-р Синди Иванова и д-р Йоанна Кръстева, които постигнаха максимален резултат в цялостното обучение и държавните изпити. Признанието за изключителния труд на двете млади лекарки бе удостояването им с престижната награда "Златен Хипократ“. Като нейни носители, на д-р Иванова и д-р Кръстева им бе предоставено правото да започнат работа в УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна и те вече са назначени като специализанти в Клиниката по вътрешни болести. Д-р Нафиса Кхалил от Великобритания е първенец на Випуск 2025 от англоезичната програма на обучение във Факултета по медицина.
С отличен успех се дипломираха общо 86 абсолвенти – свидетелства за високото ниво на подготовка и мотивацията на бъдещите лекари. Сред дипломантите бяха и 18 военни лекари от третия випуск на съвместната програма на МУ-Варна, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ и ВМА. Тяхното успешно завършване е отражение на стратегическото значение на сътрудничеството между трите институции.
"Випуск 2025“ на Факултета по медицина е специален“, подчерта в приветствието си ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков. Той припомни, че випускът е започнал обучението си в разгара на пандемията от COVID-19 и студентите е трябвало да се адаптират към онлайн лекции, ограничения в клиничната практика, да преодоляват несигурността и тревожността на времето. "Въпреки всички изпитания, продължихте напред. Сред Вас има абсолвенти от България и още 24 държави. Вашето присъствие доказва, че желанието да помагаш и да спасяваш човешки живот няма граници“, допълни ректорът. В заключение проф. Райков заяви: "За мен е чест да Ви нарека колеги“.
Поздравителен адрес изпрати Президентът на Р. България Румен Радев: "Поздравявам всички Вас за успешното дипломиране! Вярвам, че трудностите, които са Ви коствали големи усилия да преодолеете в процеса на подготовката Ви, подхранват Вашата заслужено изградена увереност. Отстоявайте Хипократовата клетва и бъдете достоен пример за постоянство и всеотдайност“.
Поздравителни адреси до абсолвентите и академичното ръководство на МУ-Варна изпратиха министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, както и ръководители на повече от 30 институции и организации от цялата страна.
Всички отличници получиха парична награда от Ректора и почетен знак на Факултета по медицина. Двете отличнички на Випуск 2025 бяха удостоени с парична награда, учредена със заповед на кмета на Община Варна. Д-р Еге Ахмед, д-р Павло Славов и д-р Стоимен Димитров бяха отличени от Български лекарски съюз. Д-р Димитров получи и наградата на името на д-р Никола Сираков за най-високи научни постижения по време на следването. Общо 30 дипломанти получиха награди за активна студентска дейност, за спортни постижения и за участия в художествено-творчески инициативи на университета.
В празничната програма участваха представителният духов оркестър на ВМС с диригент кап. III ранг Георги Зайранов, пеещите таланти на МУ-Варна – вече дипломираният д-р Ясен Корабов, студентите по медицина Александър Петров и Алън Поулсън - от англоезичната програма на МУ-Варна, танцьорите от СТС "Диана“ към университета, както и от училище по танци и модерна култура The Center World.
Сред гостите на церемонията по дипломирането на Випуск 2025 на Факултета по медицина на МУ-Варна бяха представители на президентството, държавната и местната власт, българската православна църква, дипломати, посланици и почетни консули, ръководители на лечебни заведения, ректори и декани на университети, членове на Съвета на настоятелите към МУ-Варна, представители на съсловни и неправителствени организации, партньори, медии и граждани.
