Директорът на "Басейнова дирекция" - Черноморски район: Шахтите във Варна да се чистят редовно, където се налага да бъдат преоразмерени
© Радио Варна
Това каза Явор Димитров, директор на "Басейнова дирекция" - Черноморски район.
Той посочи, че в Плана за управление на риска от наводнения за морската столица е отбелязано, че в ниските си части е заплашена от морски такива, но дъждовните не са изключени. Рискът за дъждовни наводнения е отчетен на база количествата на валежите, които се изсипват в града, както и други фактори, като релефа и особености на инфраструктурата, каза пред "Радио Варна" Димитров.
Неговият съвет е шахтите да бъдат почиствани редовно, а там където се налага да бъде извършено преоразмеряване.
Всички, които живеем в града, сме свидетели на повърхностен воден отток по улиците при по-силен дъжд, каза Димитров и допълни, че е възможно да се образуват локални наводнения, ако не се вземат мерки.
Той коментира и проблема със зауставането на битовата и дъждовната канализация на едно и също място, което по думите му остава на дневен ред, а сигналите за качеството на морската вода в дирекцията са чести.
Димитров обърна внимание и на факта, че в годините назад, особено през летните месеци, при интензивни валежи битови отпадъчни води попадат в дъждовната канализация и оттам в Шокъровия канал и Черно море. Проблемът постепенно се решава, но на места се налагат инженерни корекции, категоричен е експертът.
Месец след наводненията в Елените и Царево, властите отчетоха първите резултати от мащабните проверки по Черноморското крайбрежие.
След събитията на 3 октомври и наводнението по Южното Черноморие екипи на Басейновата дирекция и регионалните екоинспекции във Варна и Бургас извършват щателни огледи на водни обекти за евентуално застрояване, покриване или засипване, каза Димитров. Той посочи, че се отчитат сериозни пропуски и несъответствия с нормативната база.
По Северното Черноморие са установени по-малко нарушения, в сравнение с Южното, каза още той.
От Варна до Шабла не са установени фрапантни случаи, отбеляза Димитров.
Едно от изключенията е река Батова, която периодично създава проблеми за комплекс Албена заради засипано корито. Басейновата дирекция многократно е предписвала неговото почистване, а областният управител на Добрич вече работи по актуализиран проект, увери той.
Димитров обясни, че до незаконното застрояване на водни обекти се стига заради липсата на коректно отразяване на дерета и водни течения в кадастралните карти.
Когато едно дере не е нанесено като воден обект, то се третира като урбанизирана територия и строителството става допустимо, уточни Димитров.
Това позволява инвеститори да изграждат корекции или да поставят тръбни системи, които при силни валежи не могат да поемат необходимите водни количества. Типичен пример е Свети Влас, където планински водосбор е вкаран в една-две тръби, превръщайки дерето на практика в канализация - временно решение, което при интензивни валежи може да бъде опасно, предупреди Димитров.
Още от категорията
/
От ПП-ДБ възмутени: Председателят на ОИК-Варна свиква извънредно заседание за отстраняването на Благомир Коцев в неделя
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
От ПП-ДБ възмутени: Председателят на ОИК-Варна свиква извънредно ...
20:39 / 21.11.2025
Местят Благомир Коцев от затвора в София във варненския
18:36 / 21.11.2025
Катастрофа на пътя Велико Търново - Варна
23:04 / 20.11.2025
"Свобода за Благо" - скандираха хиляди на протест във Варна
19:04 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.