Дейността по почистване на дъждоприемните шахти във Варна трябва да бъде приоритет, за да не се стига до наводнения и нарушаване на инфраструктурата.Това каза Явор Димитров, директор на "Басейнова дирекция" - Черноморски район.Той посочи, че в Плана за управление на риска от наводнения за морската столица е отбелязано, че в ниските си части е заплашена от морски такива, но дъждовните не са изключени. Рискът за дъждовни наводнения е отчетен на база количествата на валежите, които се изсипват в града, както и други фактори, като релефа и особености на инфраструктурата, каза пред "Радио Варна" Димитров.Неговият съвет е шахтите да бъдат почиствани редовно, а там където се налага да бъде извършено преоразмеряване.Всички, които живеем в града, сме свидетели на повърхностен воден отток по улиците при по-силен дъжд, каза Димитров и допълни, че е възможно да се образуват локални наводнения, ако не се вземат мерки.Той коментира и проблема със зауставането на битовата и дъждовната канализация на едно и също място, което по думите му остава на дневен ред, а сигналите за качеството на морската вода в дирекцията са чести.Димитров обърна внимание и на факта, че в годините назад, особено през летните месеци, при интензивни валежи битови отпадъчни води попадат в дъждовната канализация и оттам в Шокъровия канал и Черно море. Проблемът постепенно се решава, но на места се налагат инженерни корекции, категоричен е експертът.Месец след наводненията в Елените и Царево, властите отчетоха първите резултати от мащабните проверки по Черноморското крайбрежие.След събитията на 3 октомври и наводнението по Южното Черноморие екипи на Басейновата дирекция и регионалните екоинспекции във Варна и Бургас извършват щателни огледи на водни обекти за евентуално застрояване, покриване или засипване, каза Димитров. Той посочи, че се отчитат сериозни пропуски и несъответствия с нормативната база.По Северното Черноморие са установени по-малко нарушения, в сравнение с Южното, каза още той.От Варна до Шабла не са установени фрапантни случаи, отбеляза Димитров.Едно от изключенията е река Батова, която периодично създава проблеми за комплекс Албена заради засипано корито. Басейновата дирекция многократно е предписвала неговото почистване, а областният управител на Добрич вече работи по актуализиран проект, увери той.Димитров обясни, че до незаконното застрояване на водни обекти се стига заради липсата на коректно отразяване на дерета и водни течения в кадастралните карти.Когато едно дере не е нанесено като воден обект, то се третира като урбанизирана територия и строителството става допустимо, уточни Димитров.Това позволява инвеститори да изграждат корекции или да поставят тръбни системи, които при силни валежи не могат да поемат необходимите водни количества. Типичен пример е Свети Влас, където планински водосбор е вкаран в една-две тръби, превръщайки дерето на практика в канализация - временно решение, което при интензивни валежи може да бъде опасно, предупреди Димитров.