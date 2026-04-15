МБАЛ "Света Анна" е заплашена от запор от страна на кредитори във всеки един момент.

Това заяви д-р Красимир Петров, директор на болничното заведение по време на брифинг с медиите.

"Днес беше датата, на която трябваше да се вземе решение за заем. Държавата изпрати отговор "въздържал се", т.е. заемът не може да бъде изтеглен.", обясни д-р Петров. Той напомни, че поради сериозното си финансово състояние, МБАЛ "Света Анна" е изправена пред необходимостта да изтегли заем от 8 милиона лева, с който да оздрави спешно финансовото си състояние, което се е влошило след вдигането на минималната работна заплата и индиксирането на възнагражденията на служителите.

"Това, което заработваме от здравна каса е 1 150 000 евро, а фондът възнаграждение е 1 500 000 евро", обясни ситуацията д-р Петров и посочи, че по този начин болницата е започнала да трупа ежемесечен финансов дефицит.

"Кредиторите ще започнат да предявяват претенции! Във всеки един момент могат да ни запорират - става дума за лекарства, консумативи и т.н", обясни директорът на болницата.

Д-р Петров посочи, че до финансовата безизходица се е стигнало след инфлацията и покачването на заплатите последните 2 години и напомни, че до 2024 година МБАЛ "Света Анна" е работила на печалба.

Припомняме, че на 9 април Министерството коментира ситуацията с варненската болница като посочи, че не могат да подкрепят решения, които не са финансово обосновани и не съдържат ясни гаранции за стабилизиране на дейността.