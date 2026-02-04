Сподели close
"1 500 евро месечно за лекар със специалност, 1 200 евро за лекар без специалност, 1 000 евро за медицинските сестри и минимална заплата за санитарите и останалия персонал ще вземат служителите на МБАЛ "Света Анна". Това заяви днес на брифинг директорът на медицинското заведение д-р Красимир Петров.

Повод за срещата с медиите бе информацията, че от 1 март т. г. ще бъде закрито отделението по "Детска хирургия" в болницата. Припомняме, че началник на отделението и неговият екип обявиха, че напускат болницата, за да започнат работа в частна болница в Бургас. По думите на д-р Петров, екипът е посочил за причина липсата на втори оперативен ден, а не възнагражденията, които получва. Директорът на болничното заведение подчерта, че подобна причина е неоснователна и посочи, че всички искания на екипа до момента са били изпълнявани. 

В отделението по "Детска хирургия" се извършват средно по 25 операции, от които около 30% са спешни, посочи председателят на Съвета на директорите на "Света Анна“ д-р Валентин Власаков, който също присъства на извънредния брифинг. 

Д-р Петров увери, че ръководството на болница ще направи всичко възможно да възстанови дейността на отделението по детска хирургия, като към момента най-голяма трудност ще е набирането на персонал. Между 150 и 200 са специалистите, които работят в болницата в рамките на едно дежурство, каза още д-р Петров.

До решаване на ситуацията, се разглежда възможността в отделението да се помещава гастроентерологията, или пространството да се превърне в ендоскопски център.

Припомняме, че по-рано днес излезе информация, че още 15 специалисти от МБАЛ "Света Анна" са подали молба за напускане. 