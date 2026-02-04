Директорът на МБАЛ "Света Анна" с първи коментар за закриването на "Детска хирургия"
©
Повод за срещата с медиите бе информацията, че от 1 март т. г. ще бъде закрито отделението по "Детска хирургия" в болницата. Припомняме, че началник на отделението и неговият екип обявиха, че напускат болницата, за да започнат работа в частна болница в Бургас. По думите на д-р Петров, екипът е посочил за причина липсата на втори оперативен ден, а не възнагражденията, които получва. Директорът на болничното заведение подчерта, че подобна причина е неоснователна и посочи, че всички искания на екипа до момента са били изпълнявани.
В отделението по "Детска хирургия" се извършват средно по 25 операции, от които около 30% са спешни, посочи председателят на Съвета на директорите на "Света Анна“ д-р Валентин Власаков, който също присъства на извънредния брифинг.
Д-р Петров увери, че ръководството на болница ще направи всичко възможно да възстанови дейността на отделението по детска хирургия, като към момента най-голяма трудност ще е набирането на персонал. Между 150 и 200 са специалистите, които работят в болницата в рамките на едно дежурство, каза още д-р Петров.
До решаване на ситуацията, се разглежда възможността в отделението да се помещава гастроентерологията, или пространството да се превърне в ендоскопски център.
Припомняме, че по-рано днес излезе информация, че още 15 специалисти от МБАЛ "Света Анна" са подали молба за напускане.
Още по темата
Още от категорията
/
Варненският свободен университет: Загубихме изследовател, оставил ярка следа в академичния живот
13:21
ВУМ-Варна с ярко участие в Националния кулинарен форум "Chef’s Secrets – Еволюция на вкуса" 2026
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница...
21:42 / 03.02.2026
Варна в челната тройка по разрешителни за строеж
16:28 / 03.02.2026
Морски плаж Кабакум - Север е почистен от нефтопродукти
18:52 / 02.02.2026
Жена от Добрич попадна в болницата, след като се блъсна край Лети...
16:46 / 02.02.2026
Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в пон...
17:29 / 01.02.2026
Община Варна подписа договор за зимна поддръжка на тези райони
09:07 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.