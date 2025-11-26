Директорът на "Общински паркинги и синя зона - Варна": Знам само за един конкретен имот!
Той посочи, че въпросният терен е изключен от техническия проект "Зелена зона", както и всеки един държавен имот. "Държа да отбележа за тези имоти, за които е водена кореспонденция, че те може да се в обхвата на зелена зона, но отделните карета и улици са изключени официално от проекта. Няма поставени знаци, няма и маркировка", заяви още Арнаудов. Той бе категоричен, че в предприятието не е постъпвала документация за споменатите от областния управител въпросни 26 терена.
"В техническия проект е описан един-единствен терен, който е изключен", подчерта Арнаудов. Той покани проф. Андрияна Андреева на диалог, на който да бъдат обсъдени кои са конкретните имоти, за които има жалби от граждани, а също и от областна администрация, за да бъдат изключени от обхвата на зелена зона.
