Диви прасета превзеха плажа на "Аспарухово", сигнализираха жители на района. Те пускат видеоклипчета с животните.Единият от клиповете е от днес. Човекът, който го е заснел, казва, че се вижда майка с три малки. Дивите прасета са на фона на Рейдовата кула.Видеата, които са пуснати във Фейсбук, са дело на Галин Динев и Вангел Желязков.Жители на "Галата" пък твърдят, че са виждали животни и в дворовете си. Според тях причината за дивите прасета заради сеч на "Галата".