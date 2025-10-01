На 14 декември 1990 г. Общото събрание на ООН, в своята резолюция 45/106, реши да обяви 1 октомври за Международен ден на възрастните хора , с цел да привлече общественото внимание към проблемите на възрастните хора.Тази дата е отбелязана за първи път в Европа, след това в Америка, а до края на 90-те години на миналия век и по целия свят.Община Варна ще отбележи Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, със специално събитие под мотото "С почит към годините, с обич към хората“. То има за цел да подчертае значимата роля на възрастните хора, които със своя опит и житейска мъдрост остават пример и вдъхновение за следващите поколения.Сред присъстващите ще бъдат заместник-кметът на Община Варна - Снежана Апостолова, Мая Раданова – председател на "Съюз на пенсионерите 2004“, представители на Областна администрация – Варна, Общински съвет – Варна и Дирекция "Социално подпомагане“ – Варна.Празничната програма ще бъде изпълнена с музикални и танцови изпълнения. За настроението на присъстващите ще се погрижат Народен хор "Българче“, Вокален ансамбъл "Звездни струни“, Танцов ансамбъл "Българче“, гръцки хор "Одесос“ към Българо-гръцкото дружество "Одесос“, както и певческата група към Център за равни възможности – Сдружение "Шанс за хора с увреждания“.Община Варна продължава да създава възможности за инициативи и занимания, които обогатяват социалния живот на възрастните хора и укрепват общностните връзки.