Днес е Международният ден на възрастните хора: Ето как ще бъде отбелязан във Варна
Тази дата е отбелязана за първи път в Европа, след това в Америка, а до края на 90-те години на миналия век и по целия свят.
Община Варна ще отбележи Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, със специално събитие под мотото "С почит към годините, с обич към хората“. То има за цел да подчертае значимата роля на възрастните хора, които със своя опит и житейска мъдрост остават пример и вдъхновение за следващите поколения.
Сред присъстващите ще бъдат заместник-кметът на Община Варна - Снежана Апостолова, Мая Раданова – председател на "Съюз на пенсионерите 2004“, представители на Областна администрация – Варна, Общински съвет – Варна и Дирекция "Социално подпомагане“ – Варна.
Празничната програма ще бъде изпълнена с музикални и танцови изпълнения. За настроението на присъстващите ще се погрижат Народен хор "Българче“, Вокален ансамбъл "Звездни струни“, Танцов ансамбъл "Българче“, гръцки хор "Одесос“ към Българо-гръцкото дружество "Одесос“, както и певческата група към Център за равни възможности – Сдружение "Шанс за хора с увреждания“.
Община Варна продължава да създава възможности за инициативи и занимания, които обогатяват социалния живот на възрастните хора и укрепват общностните връзки.
