Днес е ден на протести във Варна: Ето кога и къде
По-късно – от 18 часа, ще започне протест, организиран от ПП-ДБ, който ще премине като шествие. Сборен пункт: 18:00 часа - градинката на пл. "Съединение“ (Червеният площад), тръгва се по бул. "Цар Освободител“ (посока Икономически университет - по бул. "Княз Борис“ - до пл. "Независимост“. На площад "Независимост“ ще има импровизиран подиум за изказвания на участници в протеста.
Протестът е подкрепен и от "Възраждане“, като партията – нейни членове и симпатизанти, отново ще се включи във него, като призовават всички наши съмишленици също да го направят.
Нека всички бъдем обединени само от българското знаме и само с една цел - Оставка на управляващия мутро-олигархичен режим!, съобщават от ПП "Възраждане“.
