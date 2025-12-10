Днес е ден на протести във Варна. Още от сутринта ще протестират, съобразено с изискването на закона, медицински сестри, акушерки, лаборанти. От днес членовете на Българската асоциация на експертите по здравни грижи (БАПЗГ), които желаят, ще носят лентички с надпис "Аз протестирам!" на работното си място. Тези, които не са дежурни, пък са призовани, да изразят своето недоволство пред лечебните заведения между 11 и 12 ч. Протестът им е за увеличенията на заплатите.По-късно – от 18 часа, ще започне протест, организиран от ПП-ДБ, който ще премине като шествие. Сборен пункт: 18:00 часа - градинката на пл. "Съединение“ (Червеният площад), тръгва се по бул. "Цар Освободител“ (посока Икономически университет - по бул. "Княз Борис“ - до пл. "Независимост“. На площад "Независимост“ ще има импровизиран подиум за изказвания на участници в протеста.Протестът е подкрепен и от "Възраждане“, като партията – нейни членове и симпатизанти, отново ще се включи във него, като призовават всички наши съмишленици също да го направят.Нека всички бъдем обединени само от българското знаме и само с една цел - Оставка на управляващия мутро-олигархичен режим!, съобщават от ПП "Възраждане“.