Днес гледат мярката в СГС на арестуваните с кмета на Варна общински съветници
Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, приемане на подкупи и пране на пари, действала от юли до ноември 2024 година.
Николай Стефанов е финансист по образование. Професионално се е реализирал в частния сектор – в морския бранш и в инвестициите в недвижими имоти. Заместник-председател на Общинския съвет – Варна и председател на комисия "Финанси и бюджет“.
Йордан Кателиев е предприемач и работодател в сферата на търговията и услугите с 20 години стаж. Основател и ръководител на центъра за бежанци от войната в Украйна – Варна. Директор североизточна България на международно НПО. Общински съветник във Варна.
