В 14:30 часа днес, 3 октомври, започва гледането на мярката за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев в Софийския градски съд.Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, приемане на подкупи и пране на пари, действала от юли до ноември 2024 година.Николай Стефанов е финансист по образование. Професионално се е реализирал в частния сектор – в морския бранш и в инвестициите в недвижими имоти. Заместник-председател на Общинския съвет – Варна и председател на комисия "Финанси и бюджет“.Йордан Кателиев е предприемач и работодател в сферата на търговията и услугите с 20 години стаж. Основател и ръководител на центъра за бежанци от войната в Украйна – Варна. Директор североизточна България на международно НПО. Общински съветник във Варна.