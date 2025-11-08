Днес празнува първият български православен храм във Варна
Сградата, където днес се помещава църквата, започва като училище през 1862 г., наречено Българско централно училище. Мястото за строежа е купено за 15 772 гроша с волни пожертвования на жители на града, околните села и Русия, сред които са Петър Берон и Александър Рачински. Строежът на двуетажната сграда среща съпротивата на местната гагаузка общност, но в крайна сметка църквата е осветена от Варненския митрополит Порфирий. През 1865 г. първият етаж на сградата е преустроен в храм с името на Свети Архангел Михаил, който става първият с литургии на български език във Варна. По това време българите са само малка част от населението на града и в църквите се служи на гръцки език. Първоначално в църквата се служи на църковнославянски език. През 1870 г., благодарение на инициативата на Янко Славчев, Константин Тюлев и Димитър Станчев, българите откриват и свое читалище в сградата, наречено "Възрождение“. На 27 юли 1878 г. българското население в града посреща в черковния двор освободителите на града – 14-и брянски полк на руската армия, начело с генерал Столипин. На 9 август 1978 г. свещеник Христо Върбанов отслужва благодарствен молебен в църквата по случай Освобождението на Варна.
След Освобождението църквата продължава да е основен духовен център на българите в района до построяването на катедралния храм "Успение Богородично“ през 1885 г. Църквата "Св. Архангел Михаил“ е осветена на 21 ноември 1938 г. от Варненския и Преславски митрополит Йосиф заедно с гостуващия във Варна тогава Пловдивски митрополит Кирил, по-късно и патриарх Български.
Под социалистическата власт, през 1959 г. църквата е превърната в Музей на Възраждането (обособен в друга сграда). През май 2002 г. църквата възстановява редовната си духовна дейност и е организирана като епархийски духовно-просветен център. В този центъра се провеждат беседи по темите на православната вяра и църковния живот. Провежда се неделно училище.
