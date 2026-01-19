Днес – 19 януари, ще се проведе заседание на Областната оперативна комисия в РЗИ – Варна. На него ще стане ясно какви са данните за грипа в областта и дали мерките ще останат, и кога учениците ще се върнат в клас.Припомняме, че на основание чл. 63а, ал. 2 от Закона за здравето във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, поради увеличената заболяемост от остри респираторни инфекции (ОРЗ) и грип на територията на област Варна, достигнала за периода 22.12.2025 г. – 11.01.2026 г. епидемични стойности от 239,38⁰⁄₀₀₀, решение от 12.01.2026 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, бе издадена заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна, за периода от 14.01.2026 г. до 20.01.2026 г. включително.Вчера здравният министър Силви Кирилов съобщи, че първа Варна обяви грипна епидемия, от е Добрич, а наближават ръста 200 на 10 000 души Бургас и Силистра. Кирилов каза, че здравните власти следят тези показатели ежедневно и те се засичат по няколко възможни пътища."Пикът на епидемията се очаква в края на този месец, но след като един вирус е в популацията, ние нямаме обективни възможности да го спрем. Важно в случая е колективният имунитет, т.е. колко хора имат имунитет спрямо този вирус, който сега е H3N2 и вече е доказан в Националната референтна лаборатория. Другият вариант е да се намалят социалните контакти", обясни пред БНТ здравният министър.