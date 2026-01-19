Днес решават кога учениците ще се върнат в клас във Варна
©
Припомняме, че на основание чл. 63а, ал. 2 от Закона за здравето във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, поради увеличената заболяемост от остри респираторни инфекции (ОРЗ) и грип на територията на област Варна, достигнала за периода 22.12.2025 г. – 11.01.2026 г. епидемични стойности от 239,38⁰⁄₀₀₀, решение от 12.01.2026 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, бе издадена заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна, за периода от 14.01.2026 г. до 20.01.2026 г. включително.
Вчера здравният министър Силви Кирилов съобщи, че първа Варна обяви грипна епидемия, от е Добрич, а наближават ръста 200 на 10 000 души Бургас и Силистра. Кирилов каза, че здравните власти следят тези показатели ежедневно и те се засичат по няколко възможни пътища.
"Пикът на епидемията се очаква в края на този месец, но след като един вирус е в популацията, ние нямаме обективни възможности да го спрем. Важно в случая е колективният имунитет, т.е. колко хора имат имунитет спрямо този вирус, който сега е H3N2 и вече е доказан в Националната референтна лаборатория. Другият вариант е да се намалят социалните контакти", обясни пред БНТ здравният министър.
Още по темата
/
Проф. Радка Аргирова: Новият субвариант на грипа напада не само горните дихателни пътища, но и белите дробове
17.01
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.