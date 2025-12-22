Днес се навършват 12 години от избирането на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан
Варненският и Великопреславски митрополит Йоан (Иво Михов Иванов) е роден на 13 февруари 1969 г. в Ямбол. Завършва средно образование в родния си град – музикална паралелка на ПГ "Васил Левски" със специалност флейта. В периода 1987 – 1989 г. отбива военната си служба. От 1991 до 1993 г. учи в паралелния курс на Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски". През 1998 г. завършва Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
На 1 юли 1998 г. постъпва на послушание в Кокалянския манастир "Св. архангел Михаил", Софийска епархия, при духовен старец игумена на манастира архимандрит Назарий. Там е постриган за монах на 6 ноември 1998 г. от Макариополския епископ Гавриил (тогава викарий на Софийския митрополит, а сега Ловчански митрополит), под мантия го води духовният му старец.
На 28 април 2002 г. Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Максим го въздига в архимандритско достойнство в столичния храм "Св. Седмочисленици".
На 18 март 2007 г. в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" е хиротонисан с титлата "Знеполски епископ". От 2007 до 2013 г. е викарен епископ на Софийския митрополит.
