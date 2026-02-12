Днес се навършват 158 години от рождението на герой за България и Варна
© Varna24.bg
В историята капитан I ранг Димитър Добрев остава завинаги със своя пример, проявените изключителни воински качества, доблест и героизъм.
Той участва като доброволец в Сръбско-българската война през 1885 г. и отново като доброволец се включва в Руско-японската война (1904 – 1905). Оцелява след Цушимското сражение, в което корабът, на който служи е потопен, а след него преживява и военнопленнически лагер в Япония. Завърнал се в България, ръководи Морската минна отбрана, а през 1911 г. става и командир на Флота.
Повече подробности за живота на най-изявения ни морски офицер и сраженията, в които участва, може да научите, като посетите Военноморският музей във Варна. В постоянната му експозиция са изложени негови отличия, униформа, револверът и сабята му.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" в посока Варна е възс...
18:47 / 11.02.2026
Отчитат ръст на обявите за работа във Варна
13:23 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
11:48 / 11.02.2026
Колко е средната заплата във Варна?
12:17 / 11.02.2026
Важно: Влакове от Варна с нов маршрут от днес
08:34 / 11.02.2026
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.