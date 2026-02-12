Днес – 12 февруари 2026 година, се навършват 158 години от рождението на капитан I ранг Димитър Добрев – командирът на отряда торпедоносци, който през Балканската война извоюва първата българска морска победа с торпилирането на крайцера "Хамидие“.В историята капитан I ранг Димитър Добрев остава завинаги със своя пример, проявените изключителни воински качества, доблест и героизъм.Той участва като доброволец в Сръбско-българската война през 1885 г. и отново като доброволец се включва в Руско-японската война (1904 – 1905). Оцелява след Цушимското сражение, в което корабът, на който служи е потопен, а след него преживява и военнопленнически лагер в Япония. Завърнал се в България, ръководи Морската минна отбрана, а през 1911 г. става и командир на Флота.Повече подробности за живота на най-изявения ни морски офицер и сраженията, в които участва, може да научите, като посетите Военноморският музей във Варна. В постоянната му експозиция са изложени негови отличия, униформа, револверът и сабята му.