Днес - 6 октомври, от 16:00 ч. Висшето училище по мениджмънт ще даде официален старт на новата академична 2025–2026 година. Тържествената церемония ще се състои в Конферентната зала на ул. "Оборище“ 13А, ет. 4, Варна.Събитието ще събере новоприети студенти, преподаватели и гости на университета. В програмата са включени приветствия от ръководството, вдъхновяващи речи от преподаватели и партньори, както и възможности за срещи и запознаване между студентите.Училището съществува от 1996 година като колеж по туризъм и постепенно прераства в акредитирано специализирано висше училище по мeниджмънт. Днес ВУМ предлага бакалавърски и магистърски програми с двойна диплома, преподавани изцяло на английски език в сътрудничество с университети във Великобритания, Швейцария, Франция, Норвегия и Холандия.Учебните планове са съобразени с тези на партниращите институции и от студентите се очаква да покриват съответните високи изпитни стандарти. Те завършват с образователни степени, присъждани от партниращите университети и от ВУМ.