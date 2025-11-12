Сподели close
Днес ще стане ясно как ще продължи сагата с управлението на Варна. Причината е, че вчера – 11 ноември, изтече срокът на последната заповед за заместване на кмета на Варна.

С нея бе овластен Павел Попов, който изпълнява функциите кмет на общината до 11 ноември 2025 г. Тази заповед бе разписана по разпореждане на Благомир Коцев на 30 октомври.

Хипотезите за това, как ще продължава да се управлява Варна, са няколко. Точно коя обаче ще бъде приложена, защото трябва да има лице, което да разписва заповеди в администрацията, които да не могат в бъдеще време да бъдат оспорени, ще стане ясно днес.

Припомняме, че в последната заповед за заместване е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с отпуск на кмета Коцев в периода между 31.10.2025 г. и 11.11.2025 г. включително. Това бе третата поред издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва Павел Попов за изпълняващ функциите кмет.