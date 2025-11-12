Днес става ясно как продължава сагата с управлението на Варна
© Varna24.bg
С нея бе овластен Павел Попов, който изпълнява функциите кмет на общината до 11 ноември 2025 г. Тази заповед бе разписана по разпореждане на Благомир Коцев на 30 октомври.
Хипотезите за това, как ще продължава да се управлява Варна, са няколко. Точно коя обаче ще бъде приложена, защото трябва да има лице, което да разписва заповеди в администрацията, които да не могат в бъдеще време да бъдат оспорени, ще стане ясно днес.
Припомняме, че в последната заповед за заместване е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с отпуск на кмета Коцев в периода между 31.10.2025 г. и 11.11.2025 г. включително. Това бе третата поред издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва Павел Попов за изпълняващ функциите кмет.
Още по темата
/
Павел Попов след като остана на поста временен кмет: Очаквам това да е последната заповед за заместване
30.10
Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пореден път петно върху България
23.10
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
22.10
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
16.10
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
Още от категорията
/
Портних за Стела Николова: Освен няма и глуха, тя се оказа и сляпа! Мога да й препоръчам офталмолог
10.11
Стела Николова: Не може да си позволим да чакаме държавата да показва мижав интерес към град Варна
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Знаете ли, че може да осиновите животинче от зоопарка във Варна?
18:31 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.