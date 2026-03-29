Днес, 29 март, е последният ден от първата за годината кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата във Варна.От 9 до 16:30 часа днес мобилният пункт за събиране на опасните отпадъци ще бъде разположен до сградата на Община Варна - до бариерата в близост до бул. "Осми Приморски полк", информира Chernomore.Гражданите могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:- лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);- домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);- мастила и замърсени опаковки;- фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);- отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).