Днес събират за последно опасни отпадъци от домакинствата във Варна
© Chernomore
От 9 до 16:30 часа днес мобилният пункт за събиране на опасните отпадъци ще бъде разположен до сградата на Община Варна - до бариерата в близост до бул. "Осми Приморски полк", информира Chernomore.
Гражданите могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:
- лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
- домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
- мастила и замърсени опаковки;
- фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);
- отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).
