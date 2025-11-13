Благомир Коцев като кмет на Варна.
Той се закле в 14:34 ч. на 13.11.2023 г. в зала "Пленарна" на Община Варна.
"Благодаря на всички за подкрепата. Привилегия и отговорност е работата, която ни предстои. Трябва да работим за подобряване на живота на всички варненци, за привличане на нови инвестиции, по-добри доходи, за задържане на младите хора." бяха част от акцентите на Коцев в първото му слово като кмет на Варна.
Припомняме ви, че от вчера - 12 ноември, длъжността кмет на Варна отново се изпълнява от законно избрания кмет - Благомир Коцев. Това стана след като изтече заповедта за временния кмет Павел Попов.
Днес в 14:34 ч. ще се случи нещо важно за кмета на Варна
