Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Точно в 14:34 минути днес – 13 ноември, ще се навършат 2 години от клетвата на Благомир Коцев като кмет на Варна.

Той се закле в 14:34 ч. на 13.11.2023 г. в зала "Пленарна" на Община Варна.

"Благодаря на всички за подкрепата. Привилегия и отговорност е работата, която ни предстои. Трябва да работим за подобряване на живота на всички варненци, за привличане на нови инвестиции, по-добри доходи, за задържане на младите хора." бяха част от акцентите на Коцев в първото му слово като кмет на Варна.

Припомняме ви, че от вчера - 12 ноември, длъжността кмет на Варна отново се изпълнява от законно избрания кмет - Благомир Коцев. Това стана след като изтече заповедта за временния кмет Павел Попов.