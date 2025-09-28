ЗАРЕЖДАНЕ...
Днес варненци ще се придвижват пеша: Морската столица се включва в Световния ден на ходенето
Сборният пункт на събитието е автобусната спирка "Джанавара“ в район "Аспарухово“ в 10:00 часа. Тази година е организиран пешеходен поход до раннохристиянските разкопки, като на място ще има кратка историческа беседа за археологическите паметници, а след това всички участници ще се включат в тегленето на томбола със спортни пособия.
Денят на ходенето се провежда във Варна за 33-и пореден път и в него ще вземат участие ученици и граждани на Варна. Проявата е организирана от Дирекция "Спорт“ към Община Варна и се провежда съвместно с туристическите дружества в града. Всяка година походите са по различен маршрут, като в предишните издания са посетени Ковчак чешма, Черноморец, Джанавара и Морската градина. В проявата традиционно се включват около 100 човека.
