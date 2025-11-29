Днес във Варна започва Националният рибен фест
©
Министерството уточнява, че проявите в трите града са част от Националния рибен фест, който през тази година протича в еднодневен формат в тези три локации. Събитието във Варна ще се състои на Морска гара, а в Бургас – в рибарското селище "Ченгене скеле“ на 30 ноември. На 5 декември, в навечерието на Никулден, фестивалът ще се проведе в София, на площад "Гина Кунчева“.
Фестивалната програма е предназначена за посетители от всички възрасти и включва образователни и творчески активности за деца, арт работилници, игри и демонстрации, които им дават възможност да научат повече за морето, рибата и природата по приятен и интерактивен начин.
За възрастните са предвидени лекции, консултации и демонстрации, свързани със здравословното хранене, устойчивото рибарство и разпознаването на рибните продукти. Специална кулинарна зона ще предоставя на посетителите възможност да наблюдават приготвянето на рибни ястия на живо и да дегустират разнообразие от рибни специалитети в ресторантската зона "Вкусът на морето“, където рибата ще бъде предлагана на себестойност.
От МЗХ допълват, че целта на фестивала е да популяризира богатството на българските морски и вътрешни водни ресурси, да повиши осведомеността относно рибните продукти и да насърчи повишената консумация на риба в българските домове. Инициативата цели също така да укрепи доверието към рибарския сектор, като създаде платформа за директно взаимодействие между производители и потребители.
Още от категорията
/
След 142 дни в ареста Благомир Коцев вече е у дома: Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът
28.11
Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благомир Коцев създаде проблем, но последва бърза реакция. Пускат го до часове!
28.11
Семейството на Коцев: Филип Буков организира кампания за набиране на средствата за покриване на гаранцията
27.11
Заседанието по делото "Коцев" приключи! Адвокатът му: Очакваме още днес той да се прибере при своите близки
27.11
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода!
12:16 / 28.11.2025
Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благ...
11:31 / 28.11.2025
Гаранцията за Коцев събрана за часове!
08:14 / 28.11.2025
Ина Лулчева пред Varna24.bg: Всичко това беше една репресия срещу...
17:52 / 27.11.2025
Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева
17:11 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.