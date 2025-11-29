Днес във Варна започва Националният рибен фест, организиран от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). След Варна, събитието ще се проведе в Бургас на 30 ноември и в София на 5 декември, съобщава ведомството.Министерството уточнява, че проявите в трите града са част от Националния рибен фест, който през тази година протича в еднодневен формат в тези три локации. Събитието във Варна ще се състои на Морска гара, а в Бургас – в рибарското селище "Ченгене скеле“ на 30 ноември. На 5 декември, в навечерието на Никулден, фестивалът ще се проведе в София, на площад "Гина Кунчева“.Фестивалната програма е предназначена за посетители от всички възрасти и включва образователни и творчески активности за деца, арт работилници, игри и демонстрации, които им дават възможност да научат повече за морето, рибата и природата по приятен и интерактивен начин.За възрастните са предвидени лекции, консултации и демонстрации, свързани със здравословното хранене, устойчивото рибарство и разпознаването на рибните продукти. Специална кулинарна зона ще предоставя на посетителите възможност да наблюдават приготвянето на рибни ястия на живо и да дегустират разнообразие от рибни специалитети в ресторантската зона "Вкусът на морето“, където рибата ще бъде предлагана на себестойност.От МЗХ допълват, че целта на фестивала е да популяризира богатството на българските морски и вътрешни водни ресурси, да повиши осведомеността относно рибните продукти и да насърчи повишената консумация на риба в българските домове. Инициативата цели също така да укрепи доверието към рибарския сектор, като създаде платформа за директно взаимодействие между производители и потребители.