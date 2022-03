Дни "Образование за моето бъдеще 2022" се провеждат във Варна

© От 29 до 31 март 2022 г. в ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ се провеждат Дни "Образование за моето бъдеще 2022“



Инициативата "Продължи напред! – Образование за моето бъдеще“ се организира за десета година. Тя дава възможност на висши учебни заведения, образователни и консултантски центрове, специализирани медии да влязат в директен контакт с учениците на ГПЧЕ "Йоан Екзарх“. Гимназията и досега остава единственото варненско училище, в което се провежда подобна инициатива.



Наред с изложение във фоайето на училището, се предвиждат редица съпътстващи събития като демонстрации, индивидуални консултации, представяне на специализирани медии, информационен кът с материали. Дните "Образование за моето бъдеще 2022“ имат и своето виртуално издание, което е достъпно от сайта на училището или от https://vegvarna.wixsite.com/website.



Срещите и предоставената онлайн информация ще помогнат на учениците от XI и XII клас в тяхното кандидатстване във ВУЗ, на учениците от X клас в техния избор за профилиращи предмети за следващите години и на всички останали, за да бъдат повече информирани и използват предоставените им възможности за срещи, консултации, езиково обучение.



Участници в събитието са 25 висши учебни заведения и организации:



Университети



- Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" – Варна



- Икономически университет – Варна



- Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" Варна



- Технически университет – Варна



- Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“



- Висше Училище по Мениджмънт – Varna University of Management



- Колеж по туризъм – Варна



- Софийски университет "Св. Климент Охридски“



- Нов български университет – София



- Технически университет – София



- Химикотехнологичен и металургичен университет – София



- Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"



- Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“ – филологически факултет



- American University in Bulgaria (AUBG) – Благоевград



- CITY College, University of York Europe Campus в София – бакалавърски и магистърски програми, съвместно с НБУ



Езикови и консултантски центрове



- ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – кариерно консултиране



- Britanica – Cambridge ESOL Examinations Authorized Center



- Дарби – Бакалавърски програми на английски, немски, испански и френски език в чужбина. Кариерна ориентация. Подготовки за IELTS, CAE и TestDaF. Курсове за портфолио за творчески специалнсти



- Едланта – университети в чужбина, езикови ваканции, кариерно консултиране



- Интеграл - езикови курсове и образование в чужбина



- UNIFY – образование в Холандия



- Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий", Център Варна - стипендии, езикови курсове и сертифициране, консултации



- Cool travel – образование в чужбина



- Агенция "Скай Лайнс"– образование в чужбина



Специализирана медия



- Сп. "Образование в чужбина“