Дни до масирани проверки във Варна
Това стана ясно, след като Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) проведе работна среща с представители на териториалните структури на агенцията от Варна, Добрич и Бургас, съвместно с Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) в трите области. В нея участваха изпълнителният директор на ИАРА д-р Николай Георгиев и директорът на ОДБХ - Бургас д-р Димитър Германов.
Форумът се организира традиционно в навечерието на Никулденските празници, като част от координираните действия между институциите за повишаване на контрола върху рибните ресурси и продуктите от риболов. Събитието е продължение на дискусиите от последното заседание на Консултативния съвет по рибарство, проведено в Министерството на земеделието и храните с участието на представители на браншовия сектор.
В рамките на срещата бяха обсъдени мерки за засилване на контролната дейност и изготвяне на обща стратегия за провеждане на ежегодните проверки. До края на месеца ще бъдат стартирани инспекции в аквакултурните стопанства, а в седмицата преди Никулден ще бъдат засилени проверките в търговската мрежа - рибни борси, магазини за риба и рибни продукти, както и други търговски обекти.
