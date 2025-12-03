светлините й ще бъдат официално запалени само след няколко дни от кмета на града, Благомир Коцев.
Традиционно това се случва на Никулден.
Началото на събитието е в 17:00 часа на площад "Независимост". В програмата ще вземат участие школите на Общинския детски комплекс - ДФА "Българче", Варненска детско – юношеска опера, балет "Вива денс", детски вокален ансамбъл "Сребърни звънчета", театрално студио "Вълшебната завеса", народен хор "Българче" и вокален ансамбъл "Звездни струни". Концертът е със специалното участие на "Stars academy" и детско шлагерно студио "Да".
Отправена е и покана за участие на Дядо Коледа и се очаква добрият старец да присъства на празничното събитие в компанията на Снежанка и джуджетата.
Дни преди Коледа: Украсяват центъра на Варна
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна
