Започнаха да украсяват центъра на Варна, видя репортер на Varna24.bg. На площад "Независимост" вече е поставена украса и празнични лампички. Готова е и новогодишната елха. Припомняме, че светлините й ще бъдат официално запалени само след няколко дни от кмета на града, Благомир Коцев.

Традиционно това се случва на Никулден.

Началото на събитието е в 17:00 часа на площад "Независимост". В програмата ще вземат участие школите на Общинския детски комплекс - ДФА "Българче", Варненска детско – юношеска опера, балет "Вива денс", детски вокален ансамбъл "Сребърни звънчета", театрално студио "Вълшебната завеса", народен хор "Българче" и вокален ансамбъл "Звездни струни". Концертът е със специалното участие на "Stars academy" и детско шлагерно студио "Да".

Отправена е и покана за участие на Дядо Коледа и се очаква добрият старец да присъства на празничното събитие в компанията на Снежанка и джуджетата. 