Дни преди Никулден какви са цените на рибата по магазините във Варна, провери репортер наТрадиционният за празничната трапеза на 6 декември шаран се продава за 12 лева килото. Тези, които предпочитат да си вземат котлет обаче ще трябва да се бръкнат двойно или около 24 лева за кило. Котлетът от толстолоб е значително по-бюджетен като цената му варира около 13/14 лева.Много варненци изменят на традициите и посягат към лаврак или ципура, коментират продавачи. В търговската мрежа кило почистена ципура е около 30 лева, а лавракът е около 24 лева.Каята си остава любима за варненци и често присъства на трапезата на Никулден. Килограм от тази риба е 12 лева.