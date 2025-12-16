До края на тази година трябва да бъде възложено техническо обследване на Аспаруховия мост. Това бе съобщено по време на четвъртото заседание на специално създадената работна група, чиято цел е да изясни актуалното техническо състояние на съоръжението и да подготви основата за цялостен ремонт. Обследването ще бъде извършено от Националния център за териториално развитие по възлагане на Агенция "Пътна инфраструктура“, стана ясно след проведена в края на ноември среща на представители на местната и държавната власт от Варна с министъра на регионалното развитие Иван Иванов.Променената политическа обстановка в резултат на подадената оставка на правителството не се очаква да повлияе на предварително заложения график, увериха участници в заседанието. Съгласно представения план резултатите от обследването се очаква да бъдат готови до пролетта на 2026 г. След това ще последва анализ на данните, който трябва да приключи през есента на същата година. На базата на този анализ ще бъде подготвена и възложена обществена поръчка за инженеринг, стана ясно на заседанието.В него взеха участие народните представители Стела Николова, Ивайло Костадинов, Бранимир Балачев, Коста Стоянов и Кристиан Ганчев, както и председателят на Общинския съвет инж. Христо Димитров. Присъстваха още председателят на постоянната комисия "Транспорт“ и ръководител на работната група Георги Кулински, редица общински съветници, заместник-кметовете инж. Пламен Китипов и Димитър Кирчев, главният архитект на Варна Виктор Бузев, директорът на Областното пътно управление инж. Георги Стратиев и представители на общинската администрация. В дискусиите се включиха също членове на браншови камари, архитекти, проектанти и строителни инженери.Една от следващите стъпки в работата на групата за Аспаруховия мост ще бъде организирането на Кръгла маса, планирана за 12 януари 2026 г. Покана за участие в нея ще бъде отправена към граждани и всички заинтересовани страни, включително представители на Пристанище "Варна“, ДП "Пристанищна инфраструктура“, КАТ, ТАСРУД, велоорганизации, както и експерти и институции с отношение към бъдещето на моста. По време на събитието ще бъдат представени резултатите от дейността на работната група до момента, както и основните изводи и препоръки.В рамките на заседанието беше представен проектодоклад, който обобщава обсъжданията по време на четирите заседания. Окончателният доклад за дейността на работната група предстои да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет. Има предложение работата на групата да продължи и след изтичането на първоначално определения тримесечен мандат, като окончателното решение по този въпрос ще бъде взето от местния парламент.Във финалния документ се акцентира върху необходимостта от цялостно и задълбочено техническо обследване на Аспаруховия мост, което да отчете както текущото му състояние, така и наличната документация от предходни години. Този етап се определя като ключов за бъдещото планиране на основния ремонт и за вземането на решенията относно неговия обхват.Внимание в доклада е отделено и на въвеждането на интелигентни системи за управление и контрол на трафика. По време на заседанието стана ясно, че вече е монтирана камера за наблюдение на движението по Аспаруховия мост. Събирането на реални данни за трафика ще послужи като база за анализ и за бъдещо кандидатстване по европейски програми.За днес е насрочена и среща на администрацията с представители на фирма, специализирана в интелигентния контрол на пътното движение, която да представи възможни технологични решения. Целта е в бюджета за следващата година да бъдат заложени средства за внедряване на подобна система, бе съобщено в зала "Варна“.Докладът систематизира и обсъжданията за алтернативни възможности за преминаване на канала. Сред разглежданите варианти са изграждане на клапов мост с връзка между Острова и северния бряг на район "Аспарухово“, включително ремонт и разширяване на съществуващия железопътен мост, както и вариант за тунел под канала. Има също така възможност за изграждане на втори/трети мост, свързващ двата бряга във вътрешността на Варненското езеро, в района на гр. Белослав/ с. Страшимирово/ с. Езерово и/или с. Казашко, вкл. изграждане на пътен възел южно от с. Игнатиево.Допълнително се предлага развитие на воден градски транспорт между Морска гара и съществуващия рибарски пристан в парк “Аспарухово". Това включва и воден (фериботен) транспорт за специализиран превоз при спешни случаи, както по време, така и след ремонта на Аспарухов мост. Сред предложените варианти по време на обсъжданията е ремонт и разширяване на паралелния път южно от ул. "Девня“, който да извежда тежкотоварния транспорт извън града, облекчавайки по този начин трафика по Аспаруховия мост.