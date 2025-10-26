ЗАРЕЖДАНЕ...
До края на месеца варненци могат да подават заявления за целева помощ за отопление
За целия зимен период сумата е 606 лв., което е с близо с 10% повече в сравнение с миналата година, стана ясно по време на срещата. Новият размер на помощта е определена със Заповед на министъра на труда и социалната политика, като повишението е съобразено с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за цените не електроенергията и бита от 1 юли.
Заявления-декларации могат да се подават до 31.10.2025 г. на място в дирекциите "Социално подпомагане“ (ДСП), чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, по електронен път с квалифициран електронен подпис и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.
• Информация за контактите за връзка с ДСП в страната може да бъдат намерени на следния електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.
• Самото заявление-декларация може да се получи от дирекциите "Социално подпомагане“ или да бъде изтеглено на адрес: https://asp.government.bg/.../sotsialn.../sotsialni-pomoshti.
Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г., като право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление. За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.
В допълнителните изисквания за отпускане на целева помощ за отопление е записано още, че лицата или семействата трябва да обитават единствено собствено жилище, да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество. Заявителите не трябва да имат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2025 г. - 638,00 лв.), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация. Семействата и лицата не трябва да имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, като това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания. Друго условие е да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 4 593,60 лв. (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2025 г. е в размер на 191,40 лв.).
В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта. Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:
- При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ: в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане;
- При отопление с твърдо гориво: в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане;
- На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката: при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.
Към 21 октомври 2025 г. в дирекциите "Социално подпомагане“ във Варна са подадени общо 16 761 бр. заявления - декларации за отпускане на целева помощ за отопление, посочиха социални експерти по време на заседанието на Съвета по социални въпроси. Най-много са депозирани в дирекциите в рамките на града - 7 091 бр., следвани от Провадия, Долни чифлик, Вълчи дол и Девня. С 861 повече са приетите заявления-декларации за област Варна, в сравнение със същия период на 2024 г., когато подадените заявления са били 15 900, поясниха още специалистите.
