Две бебета, родени с цезарово сечение, проплакаха навръх Денят на родилната помощ – Бабинден, в АГ болницата във Варна.Медиците, които са свързани с първата глътка въздух на новородените, днес празнуват. С богата програма – с поздрави от вокална група "Медени звънчета“ при Хуманитарната гимназия, бяха поздравени те. Медиците бяха почетени от общинската администрация, в лицето на заместник-кмет, Общинския съвет, в лицето на заместник-председател, академичното ръководство на Медицинския университет и др."През изминалата година в СБАГАЛ Варна "Проф. д-р Димитър Стаматов“ във Варна са се родили 1682 деца, сред които 44 близнаци и един брой тризнаци“, съобщи управителят на здравното заведение проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н.От началото на 2026 година са проплакали 84 деца. Повече момченца се раждат, но от 10-12 години има намаляване на брояна новородените, заради демографската криза у нас, стана ясно от думите му.Бабинден или Ден на родилната помощ у нас се празнува на 21 януари от 1951 г. с указ на Народното събрание.СБАГАЛ "Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е единствената специализирана болница по акушерство, гинекология и неонатология за активно лечение за Североизточна България и е една от трите специализирани болници в България. Тя е и втората по големина у нас. Създадена е през 1974 година.В болницата се лекуват бременни жени с тежка патология на бременността и раждането. Лечебното заведение е едно от водещите при лечение на гинекологични заболявания, включително и онкогинекология. През последните години в СБАГАЛ "Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД нараства дела на безкръвните ендоскопски оперативни интервенции.Неонатологичното отделение в "СБАГАЛ Проф. д-р. Д. Стаматов – Варна“ ЕООД е единственото отделение в Североизточна България отговарящо напълно на Медицинския стандарт по неотатология за ІІІ ниво на компетентност за интензивно лечение, специални грижи и първична реанимация за рискови новородени. В отделението за интензивно лечение на високорискови новородени деца се обслужват новородените с ниско и екстремно ниско тегло при раждането от цяла Североизточна България.