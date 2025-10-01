Картината, която Фанка Борисова нарисува в "България търси талант" разчувства не само журито на популярното риалити, не само десетки зрители, но и популярен варненец. Това е Росен Марков, известен с инициативите си не само в морския град, но и в България.Днес той оповести, че иска да помогне на художничката. Ще откупи нейна картина срещу 1000 лева, като идеята му е Фанка да му нарисува портрет."Трябва такива хора да бъдат подпомагани", обясни той.Фанка Борисова живее в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, но истинското й убежище е в рисуването. Тя излезе на сцената на "България търси талант", за да докаже, че хора като нея са талантливи и заслужават своя шанс.Варненецът Росен Марков е популярен със своите акции. През годините по нестандартен начин той издейства за премахване на винетките до гробищен парк в Тополи, издейства и за обособяване на кръгово движение на кръстовището-убиец Варна-Добрич и Аксаковския панорамен път, за построяване на църкви, три чешми и пр.Преди месеци пък стартира две нови инициативи. Едната е нов символ на Варна. Това е Паметник на гларуса. Той ще е като Малката русалка в Копенхаген, Пикаещото момченце в Брюксел, Лъвът на Сингапур.