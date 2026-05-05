етище Варна отбелязва 15,8 процента ръст на пътниците през първото тримесечие на 2026 година. Това показват данните Fraport Group – концесионер на морските летища у нас, съобщи bgtourism.bg.

Германският летищен оператор отчита стабилен старт на годината, като пътническият трафик нараства във всички международни пазари. Компанията посочва, че въпреки традиционно по-слаба първа четвъртина на годината, оперативният резултат (EBITDA) се увеличава с 10,4 процента до 196 млн. евро, а приходите (без ефекта на IFRIC 12) нарастват с 5,2 процента до 853.4 млн. евро.

"Групата се движи по план през първото тримесечие. Въпреки геополитическите предизвикателства, наблюдаваме растеж на всички наши пазари“, заявява главният изпълнителен директор д-р Щефан Шулте.

По отношение на пътническия трафик, Fraport Group отчита увеличение във всички свои летища по света, като част от тях регистрират двуцифрен ръст. Сред тях са и българските морски летища с отчетени +15,8 процента, но е важно да се отбележи, че този резултат за първото тримесечие се дължи изцяло на работата на Летище Варна.

В същото време Летище Бургас вече възстанови полетите до и от морския град след приключване на мащабната рехабилитация на своята писта и официалното й откриване в края на април, с което реално ще започне да допринася към общите резултати през второто тримесечие.

Общо за групата пътническият трафик нараства с 5,2 процента до 28.6 млн. души за първите три месеца на 2026 г., като прогнозата за цялата година остава непроменена – между 188 и 195 млн. пътници.