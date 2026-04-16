Най-новата постановка на Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ Варна – "Добрият човек от Сечуан“ от Бертолт Брехт, ще направи премиерата си на 11 май, а през юни ще участва и в 34-тото издание на Международния театрален фестивал "Варненско лято“.

Творбата на Брехт, считана за една от неговите "четири големи пиеси“, е написана в навечерието и началото на Втората световна война. В нея се преплитат социална сатира, морални дилеми и темата за дуализма на човешката природа, а сюжетът извежда на преден план въпроса може ли човек да е добър, когато светът около него е лош. Ситуриана в китайската провинция Сечуан (притчов декор, а не реално място), историята проследява съдбата на проститутката Шен Те, която е единственият добър човек, намерен от трима богове, търсещи доброта по земята. За да оцелее, тя е принудена да създаде свое алтер его – безскрупулния си братовчед Шуй Та. Финалът е отворен и не дава решения, а изпълнява замисъла на драматурга да провокира зрителя да мисли.

Режисьор на постановката е Ростислав Георгиев – представител на младото поколение в българската театрална режисура, с впечатляващи успехи: носител на "Аскеер“ 2025 в категорията "Изгряваща звезда“ за режисурата на "БИФЕМ“ (ДТ "Сава Огнянов“ Русе) и за "Женитба“ от Н. В. Гогол (ДТ "Никола Вапцаров“ Благоевград), отличен и с награда в Конкурс за млад театрален режисьор "Слави Шкаров“ 2022 г. В "Добрият човек от Сечуан“ той работи със сценографа Антония Соколова и композитора Явор Намлиев. Използван е преводът на Константин Илиев.

"Това, което нас с екипа на постановката ни вълнува, е да проследим как човекът, който има добри намерения и е посочен като добър човек, влизайки в диалог или в конфликт със света, постепенно започва да се променя, по някакъв начин да се деформира, и какво го води до тази деформация. Имал ли е избор да не стане това, в което се превръща в края на пиесата. Около тези въпроси сме се съсредоточили в стремежа да търсим и да намираме театралния им изказ“, казва Ростислав Иванов.

В спектакъла е ангажирана по-голямата част от варненската актьорска трупа, а в главната роля на Шен Те и нейното алтер его Шуй Та е Сияна Начева. Участват още Валентин Митев, Веселина Михалкова, Виктор Димитров, Георги Георгиев, Гергана Арнаудова, Даниела Викторова, Димитър Костадинов, Милвана Христова, Милена Кънева, Недялко Стефанов, Симеон Димов, Симеон Лютаков, Пламен Димитров, Хенри Ескелиниен.