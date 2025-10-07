Отборите науредиха контрола по време на почивката за национални отбори. Двата елитни отбора ще премерят сили на 8-и октомври, сряда, от 15 часа на ст. "Младост" във Варна.Двата отбора вече се срещнаха в Първа лига, като двубоят на ст. "Тича" на през миналия месец завърши 2:0 за "моряците".