Добруджа и Спартак Варна завършиха наравно 1:1 в контролен мач, който се изигра на стадион "Дружба“ в Добрич.

До почивката двата тима не успяха да си вкарат.

Спартак поведе в 57-ата минута чрез Георг Стояноски, който е внук на треньора на "соколите“ Гьоко Хаджиевски.

Добруджа възстанови равенството д 75-аота минута чрез Ивайло Михайлов.

В 89-ата минута Ангел Грънчов от Спартак набързо си изкара два жълти картона и бе изгонен.