Добруджа и Спартак Варна не се победиха в контрола
До почивката двата тима не успяха да си вкарат.
Спартак поведе в 57-ата минута чрез Георг Стояноски, който е внук на треньора на "соколите“ Гьоко Хаджиевски.
Добруджа възстанови равенството д 75-аота минута чрез Ивайло Михайлов.
В 89-ата минута Ангел Грънчов от Спартак набързо си изкара два жълти картона и бе изгонен.
