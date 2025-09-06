Добруджа и Спартак Варна завършиха наравно 1:1 в контролен мач, който се изигра на стадион "Дружба“ в Добрич.До почивката двата тима не успяха да си вкарат.Спартак поведе в 57-ата минута чрез, който е внук на треньора на "соколите“Добруджа възстанови равенството д 75-аота минута чрезВ 89-ата минутаот Спартак набързо си изкара два жълти картона и бе изгонен.