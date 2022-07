Доц. Георги Кючуков във Варна: Цялата процедура по отстраняването на руските дипломати беше крещящ политически акт

© Сагата с изгонването на 70-те представители на дипломатическата мисия на Руската федерация у нас показа, че в МВнР и отиващото си правителство налице е пълен непрофесионализъм. Това коментира пред медиите във Варна областния председател на АБВ в морската столица и член на ИБ на партията доц. Георги Кючуков и представи анализ като пример как не се гонят дипломати и сътрудници. Той формулира в десет точки гафовете на МВнР и правителството в оставка:



Смесват се две хипотези – обявяване на persona non grata и съответствие на числеността. Изискват се противоположни дейности. За persona non grata действието е индивидуално, докато за числеността се изискват преговори. За persona non grata може да бъде обявен само дипломат, а не и служител към дипломатическа мисия.



Няма хипотеза за колективна persona non grata. За всеки се обявява поотделно, заедно с мотивите. Терминът няма множествено число Това беше политическа демонстрация в полето на дипломацията.



Лена Бориславова – "за повечето от тях има доказателства“. А за по-малкото?



Чл. 11 от Виенската конвенция – няма принцип на реципрочността за численост на персонала. Говори се за съответствие в разумни граници.



Чл. 11 насочва към приемащата страна. При ратификацията на Виенската конвенция България е подписала с резерви възможността приемащата страна едностранно да редуцира персонала към чужда мисия, а е настоявала това да става само на базата на двустранни споразумения. Резервите на страната не са оттеглени, а правителството използва именно тази точка, с която ние де факто не сме съгласни



Когато се търси сравнимост на персонала, не се посочва поименно кои служители трябва да напуснат. Това е задължение на изпращащата страна.



Груба грешка е да се твърди, че България отзовава представители на чужда държава. Отзоваването става само от изпращащата страна. Приемащата може да експулсира.



Вербалната нота е един от малкото дипломатически документи, който не се подписва, а само се поставят инициалите на този, който е изготвил документа. Всички разсъждения на премиера кой и защо е подписал нотата са израз на пълно непознаване на материята.



В ЗДС няма хипотеза за временно закриване на дипломатическо представителство. Закрива се по предложение на външния министър след решение на МС на изпращащата страна, а приемащата дава съгласия. За обратното действие е необходимо ново съгласие на приемащата страна.



Цялата процедура по отстраняването на руските дипломати и сътрудници беше крещящ политически, а не дипломатически акт. Никъде по света премиерът не обявява кои дипломати са persona non grata. Това се прави от МВнР. Не е допустимо премиерът да влиза в публичен диалог или да изпада в обяснителен режим с посланик.