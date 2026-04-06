Доцент Георги Тодоров член на управителния съвет на БЛС-Варна изрази своята лична позиция на тема: "Необходима е спешна държавна грижа за системата на здравеопазването.

Публикуваме изказването на доц. Тодоров без редакторски намеси от страна на Varna24.bg:

Отговорните държавни институции незабавно трябва да предприемат адекватни мерки за предотвратяване на колапса на здравната ни система. Без решителни действия за актуализиране на финансирането, включително чрез подписване Анекс към Националния рамков договор за увеличаване на цените на всички медицински дейности, считано от 01.01.2026 г., има непосредствена опасност реалният достъп до здравеопазване от гарантирано конституционно право да се превърне в трудно постижим лукс за малцина.

Сухата статистика показва, че за първото тримесечие на 2026 г. лечебните заведения от Североизточния регион регистрират близо 90 % увеличение на задълженията към доставчици (режийни, медицински консумативи, медикаменти) в сравнение със същия период на 2025 г. Разходите за персонал за периода 2021-2025 г. са се увеличили със 74% - вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри.

На фона на невъобразимото увеличение на разходите, цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 г. - без актуализация през 2025 и 2026 г. Натрупването на дефицити неминуемо води до лавинообразно задълбочаване на съществуващите проблеми и дисбаланси в системата и възникването на нови. Бездействието пред рисковете, свързани с глобалната геополитическа обстановка, с опасността от прекъсването на системите на доставки и от предстояща енергийната криза, заедно с безпрецедентната реална инфлация, невидима само за НСИ, създава допълнителни кризи в здравеопазването, които вече засягат всички лечебни заведения.

Задължително е да се действа сега, веднага. Спешната помощ за медицинската помощ утре вече ще е закъсняла. Необходимо е финансовите постъпления в бюджета от увеличените вноски за здраве да се използват по предназначение – за стабилизиране на системата на здравеопазването. Чрез подписване на Анекс към НРД, за който настоява Националният съвет на БЛС, трябва да се гарантира увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори с не по-малко от 25%, за да се обезпечи:

• правото на достъп на пациентите до качествена медицинска помощ;

• устойчиво функциониране на цялата здравна система;

• запазване поне на съществуващата кадрова обезпеченост чрез предвидимост и стабилност за работещите в системата.

Да не забравяме, че основната грижа за българските граждани е чрез компетентното, отговорно и навременно управление на системата на здравеопазването. В редица други сектори държавата предприема извънредни финансови мерки и осигурява целенасочена подкрепа чрез решения на служебния кабинет. Незабавната намеса за обезпечаване на нормалното функциониране на лечебните заведения е от първостепенна важност за всеки един от нас.