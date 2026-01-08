27-годишният Живко Господинов – докторант в Икономически университет – Варна, и тази година спаси богоявленския кръст в морските води на Балчик, изпреварвайки останалите 15 конкуренти. Той участва в ритуала от 12 години – първо още като ученик през 2015 г., и за четвърти път вади кръста от студеното море на Йордановден.Живко Господинов учи в магистърската специалност "Мениджмънт на образованието“ и едновременно с това е докторант в катедра "Икономика и организация на туризма“ в Икономически университет – Варна. Има бакалавърски степени "треньор по лека атлетика“ и "учител по физическо възпитание“ и магистърска степен "спортът за високи постижения с кондиционна подготовка“ от НСА. От миналата учебна година е учител по физическо възпитание в Професионалната гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров“ – Варна. Треньор е по лека атлетика и ръководи школа по плуване за деца в родния си град Балчик. В спортната си кариера има призови места и медали от шампионати по хвърляне на диск, тласкане на гюле, участия с националния отбор по лека атлетика, европейски и световни първенства, балканиади. Той е и най-силният мъж на България, след като безапелационно победи петимата си съперници в 10-ия кръг на държавното първенство по силов многобой, който се проведе през м. октомври миналата година в гр. Нови пазар. През 2025 г. беше отличен с грамота за принос към развитието на спортната дейност, съпричастие към благородни благотворителни каузи и утвърждаване на авторитета на Икономически университет – Варна като престижна образователна институция. Отличието му беше връчено от ректора проф. д-р Евгени Станимиров по време на заседание на Академичния съвет.И тази година Живко Господинов спази традицията си да дарява за благородни каузи паричната награда за спасяването на кръста. Тя е в размер на 100 евро и му бе връчена от зам.-кмета на Община Балчик Митко Петров. Сумата ще бъде дарена на 7-годишния първокласник Деян Костадинов, който има нужда от ресурсно подпомагане при обучението си в училище."Пожелавам си всички мои деца, с които работя – в школите, в училищата, в отборите, да са живи и здрави и да се развиват. Всички много си ги обичам. Щом имам тях, друго не ми трябва.“ – сподели Живко Господинов.