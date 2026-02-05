Високото ниво на обучение в специалност "Хореография“ във Варненския свободен университет привлече първите докторантки от Азия. Бинтин Ян и Юер Цо от Китай разказаха пред БНТ2 за обучението си и за срещата между българския и китайския фолклор в академична среда. Репортажът е част от предаването "Знание.бг“.Варненският свободен университет отчита засилен интерес от страна на чуждестранни изследователи, като за първи път китайски докторанти се обучават в катедра "Изкуства“. Те споделят, че са избрали университета заради високото ниво на образованието, възможността да изследват българските народни танци и желанието да живеят и работят в среда край морето, която стимулира техните творчески и научни търсения.По време на обучението си Бинтин Ян и Юер Цо реализират своите проекти съвместно със студентите от специалност "Хореография“, като активно участват в учебния процес и представят елементи от китайската танцова традиция. Този жив обмен между различни култури и школи обогатява академичната общност и създава условия за развитие на нови интерпретации в сценичните изкуства.Научни ръководители на двете докторантки са проф. д-р Мария Кърджиева и доц. д-р Ивайло Иванов от катедра "Изкуства“ на университета. Репортажът на БНТ2 показва Варненския свободен университет като притегателен център за международни млади изследователи и място, в което културният диалог се превръща в реална образователна и творческа практика.