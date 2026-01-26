Домашна прислужница източи хиляди от банковата сметка на семейство във Варна
Подсъдимата почиствала домове срещу заплащане. Клиент и било възрастно семейство от Варна. Пенсионерите почти не излизали от дома си, тъй като имали здравословни проблеми. Не допускали никого в жилището си освен домашната помощница. Интернет банкирането следяла тяхната дъщеря, която живеела в чужбина. Тя им плащала сметките за комунални услуги и им пазарувала онлайн.
На 4 декември 2023 година, както обикновено, 38-годишната подсъдима отишла да почисти жилището на възрастната двойка. От чантата на възрастната жена взела дебитната и́ карта и листче, на което бил записан ПИН кодът за нея.
Веднага след като напуснала жилището, проверила наличността по сметката и видяла, че има малко над 5 000 лева. Решила да изчака малко, за да види дали възрастната жена няма да забележи липсата на банкова карта. След като часове наред не последвало обаждане, по-късно на същия ден подсъдимата изтеглила 400 лева. В следващите дни тя продължила да тегли същата сума. Когато дошло време отново да почисти дома на семейството, върнала банковата карта и листчето с кода.
Така в периода от 04.12.2023 до 11.12.2023 година подсъдимата извършила 6 трансакции за общо 2400 лева.
За изтеглената голяма сума пари, разбрала дъщерята на възрастните хора, когато влязла в интернет банкирането.
Подсъдимата е с чисто съдебно минало и има малки деца, за които се грижи.
Прокуратурата и частният обвинител поискаха наказание към минималния предвиден размер, което да бъде отложено за изтърпяване с изпитателен срок, а предвиденото наказание глоба да бъде в размера на нанесената щета.
Тричленният състав на Варненския окръжен съд наложи на 38-годишната подсъдима наказание от две години "лишаване от свобода“, като изтърпяването му да бъде отложено с 3 години изпитателен срок. Жената следва да плати и глоба за извършеното престъпление в размер на 2400 лева, равняващи се на 1 022,58 евро.
Присъдата подлежи на въззивна проверка в 15-дневен срок от днес.
