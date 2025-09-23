Домашният социален патронаж във Варна остава една от най-търсените социални услуги в града – в момента 525 души получават приготвена топла храна, доставена по домовете им. Услугата обхваща възрастни хора и лица с увреждания, които получават подкрепа, за да продължат да живеят самостоятелно в домашната си среда.Основен наш приоритет е качествено приготвената и навременно доставена храна, подчертават от екипа. Всяка седмица специалисти изготвят меню по четири основни вида диети, съобразени със сезонността, здравословното състояние и предпочитанията на потребителите. Готовата храна се разнася по адреси от 10 екипа, които разполагат с автомобили, регистрирани по Закона за храните.Наскоро дейността на Домашния социален патронаж бе допълнително подпомогната от Община Варна, която осигури два нови лекотоварни автомобила. Те са закупени със средства от Социалната програма на общината за 2025 г. на обща стойност 155 880 лв. С тях се обновява автопаркът и се гарантира навременна доставка на храна както за потребителите на патронажа, така и до 5 пункта в града, обслужващи още 300 лица чрез обществената трапезария.Целевите групи, които могат да разчитат на услугата, са лица в пенсионна възраст, хора с намалена работоспособност над 71% (удостоверена с ТЕЛК/НЕЛК), ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, както и деца с намалени възможности за социална интеграция.Освен приготвяне и доставка на храна в дома, персоналната грижа включва още поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя, придвижване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието, наблюдение на здравословното състояние от медицинско лице, съдействие за получаване на медицинска помощ и др.97 души ползват помощ при поддържане на личната и домашната хигиена, а 69 потребители получават долекарска медицинска грижа. Медицинските специалисти наблюдават здравословното състояние, проследяват кръвно налягане и съдействат за прием на изписани медикаменти. 47 души разчитат на "личен асистент“ по Закона за личната помощ, 18 лица имат назначен социален асистент, а 15 лица са потребители на социалната услуга "Иновативни здравно-социални услуги в домашна среда“ към Община Варна. Всички дейности са насочени към облекчаване на ежедневието и създаване на повече сигурност за хората в нужда.