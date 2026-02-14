Във връзка с Месопустна (голяма) задушница ще има промени в разписанията на автобусните линии 18/18А, 40, 55, 118А, обслужващи Гробищен парк Тополи и Гробищен парк Аспарухово. Промените се въвеждат с цел осигуряване на удобен и безопасен транспорт за всички желаещи да поднесат почит към починалите.Промените ще осигурят допълнителни курсове в часовете от 06:25 часа до 14:00 часа, за да се осигури по-добра достъпност до гробищните паркове, съобщават от ТАСРУД.Автобусните линии 18/18А, 40, 55, 118А ще се обслужват със следните разписания:Линия 40 от ЖП Гара – Гробищен парк Тополи:06:45, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10,11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50.Линия 40 от Гробищен парк Тополи – ЖП Гара:07:25, 07:50, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:30.Линия 18/18А от ЖП Гара – с. Тополи /с. Казашко/ – 06:10 (до с. Казашко), 07:00, 07:40, 08:20 (до с. Казашко), 09:00, 09:55, 10:40, 11:20 (до с. Казашко), 12:05, 12:55, 13:25, 14:20 (до с. Казашко), 15:00, 15:50, 16:40 (до с. Казашко), 17:30, 18:20 (до с. Казашко), 19:10, 20:00 (до с. Казашко), 21:00, 22:15 (до с. Казашко).Линия 18/18А от с. Тополи /с. Казашко/ – ЖП Гара:05:30, 06:50 (от с. Казашко), 07:40, 08:20, 09:05 (от с. Казашко), 09:40, 10:35, 11:15, 12:00 (от с. Казашко), 12:35, 13:30, 14:00, 14:55 (от с. Казашко), 15:40, 16:30, 17:20 (от с. Казашко), 18:10, 19:00 (от с. Казашко), 19:50, 20:40 (от с. Казашко), 21:30, 22:45 (от с. Казашко).Линия 118 А от Почивка до Гробищен парк Тополи:06:25, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35.Линия 118 А от Гробищен парк Тополи до Почивка:07:30; 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40.Линия 55 от ЖП Гара до Гробищен парк "Аспарухово“ има допълнителен курс от ЖП Гара в 10:00 часа, от Кантара в 11:10 часа.