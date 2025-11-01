Допълнителни автобуси заради задушница във Варненско
Линия 40 – ЖП Гара – Гробищен парк "Тополи“
От ЖП Гара:
06:45, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30,
10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50.
От Гробищен парк "Тополи“:
07:25, 07:50, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15,
11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:30.
Линия 18/18А – ЖП Гара – с. Тополи / с. Казашко
От ЖП Гара:
06:10 (до с. Казашко), 07:00, 07:40, 08:20 (до с. Казашко), 09:00, 09:55, 10:40,
11:20 (до с. Казашко), 12:05, 12:55, 13:25, 14:20 (до с. Казашко), 15:00, 15:50,
16:40 (до с. Казашко), 17:30, 18:20 (до с. Казашко), 19:10, 20:00 (до с. Казашко),
21:00, 22:15 (до с. Казашко).
От с. Казашко /с. Тополи:
05:30, 06:50 (от с. Казашко), 07:40, 08:20, 09:05 (от с. Казашко), 09:40, 10:35,
11:15, 12:00 (от с. Казашко), 12:35, 13:30, 14:00, 14:50 (от с. Казашко), 15:40,
16:30, 17:20 (от с. Казашко), 18:10, 19:00 (от с. Казашко), 19:50, 20:40 (от с.
Казашко), 21:30, 22:45 (от с. Казашко).
Линия 118А – "Почивка“ – Гробищен парк "Тополи“
От "Почивка“:
06:25, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15,
10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35.
От Гробищен парк "Тополи“:
07:30, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20,
11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40.
Линия 55 – ЖП Гара – Гробищен парк "Аспарухово“
Допълнителни курсове:
10:00 ч. от ЖП Гара
11:10 ч. от Кантара
