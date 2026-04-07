Във връзка с предстоящите Великденски празници и очаквания засилен пътникопоток към катедралния храм "Успение Богородично", ще бъдат осигурени допълнителни курсове по част от линиите на градския транспорт в нощните часове, съобщават от общинското предприятие ТАСРУД.

Допълнителни курсове ще бъдат изпълнявани по следните линии:

Линия 7 (два съчленени автобуса):

- от спирка "Козирката" – 00:30 ч., 01:00 ч., 01:30 ч., 02:00 ч.

- от спирка "Елпром" – 23:00 ч., 23:20 ч., 01:00 ч., 01:30 ч.

Линия 12 (един соло автобус):

- от спирка "Централна поща" – 00:30 ч., 01:30 ч.

- от спирка "Бриз" – 23:00 ч., 01:00 ч.

Линия 17 (два соло автобуса):

- от спирка "Д. Дебелянов" – 00:30 ч., 01:00 ч., 01:30 ч., 02:00 ч.

- от спирка "Читалище" (Галата) – 01:00 ч., 01:30 ч.

Линия 22 (един съчленен автобус):

- от спирка "Бл. 407" (кв. "Вл. Варненчик") – 22:45 ч., 01:20 ч.

- от спирка "Централна поща" – 00:40 ч., 01:50 ч.

Линия 31 (два съчленени автобуса):

- от спирка "Козирката" – 00:45 ч., 01:15 ч., 01:45 ч., 02:15 ч.

- от спирка "Виница" – 23:30 ч., 01:15 ч., 01:45 ч., 02:15 ч.

Линия 148 (два съчленени автобуса):

- от спирка "Бл. 407" (кв. "Вл. Варненчик") – 23:00 ч., 23:20 ч., 01:00 ч., 01:30 ч.

- от спирка "Катедрала" – 00:30 ч., 01:00 ч., 01:30 ч., 02:00 ч.

Линия 82 (два тролейбуса):

- от спирка "Бл. 407" (кв. "Вл. Варненчик") – 23:00 ч., 23:20 ч., 01:00 ч., 01:30 ч.

- от спирка "Д. Дебелянов" – 00:30 ч., 01:00 ч., 01:30 ч., 02:00 ч.

Линия 83 (два тролейбуса):

- от спирка "Бл. 407" (кв. "Вл. Варненчик") – 23:10 ч., 23:30 ч., 01:15 ч., 01:45 ч.

- от спирка "Д. Дебелянов" – 00:45 ч., 01:15 ч., 01:45 ч., 02:15 ч.

ОП ТАСРУД информира още, че в празничните дни градският транспорт ще се движи по следния график:

- на 10 и 11 април 2026 г. (петък и събота) – по съботни разписания;

- на 12 и 13 април 2026 г. (неделя и понеделник) – по неделни разписания.

ОП ТАСРУД пожелава светли и спокойни великденски празници на всички жители и гости на Варна.