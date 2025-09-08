Мъжете на моста, които са опитали да сложат край на живота си днес на Аспарухов мост са двама, разказват свидетели.Единият от мъжете тръгва да скача, докато го спасяват, другият полита от моста пред погледа на всички. Припомняме, че скочилият към момента е жив.Все още няма официална информация от полицията в морската столица за събитията.