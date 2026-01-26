Преди дни служителите на ОД на МВР - Варна спрели за проверка двама мъже, водачи на леки автомобили – на 26-годишна възраст. При последвалата инспекция с техническо средство дръг тест, се оказало, че те са под въздействие на наркотични вещества - метамфетамин и амфетамин. Инспекцията показала, че едната кола е без годишен технически преглед и без валидна гражданска отговорност. Нарушителите са задържани за срок до 24 часа, а по случаите са образувани досъдебни производства.Други трима – на 20, 38 и 49 години са задържани в ареста на Второ РУ. Те били спрени за проверка през изминалата седмица и при обиск от тях криминалистите иззели пликчета с наркотични вещества – метамфетамин и кокаин, според експертните справки. По случаите са образувани бързи производства и е докладвано на прокуратурата.