Концерт-спектакъл "Духът на Грузия“ на Държавния ансамбъл за песни и танци "Мхедрули“ ще се състои на 26 октомври 2025 г. от 19:00 ч. в Двореца на културата и спорта в града. Ансамбълът е от побратимения на Варна град Кобулети.Ансамбълът "Мхедрули“ е единствен по рода си и съчетава в едно автентичния грузински танц, музика и уникалното многогласно пеене, признато от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство. Зрителите ще имат възможността да се насладят на неповторимия мъжки хор, ръководен от прочутия диригент Бичико Наврозашвили, познат и като един от изпълнителите на обичаната песен "Иоро“.Името на ансамбъла – "Мхедрули“, означава "Воин на кон“, а духът му е именно такъв – горд, свободолюбив и предан на традицията. Вече повече от две десетилетия формацията пази чистотата на грузинския фолклор. Всички нейни танцьори са възпитаници на собствената школа на ансамбъла, която днес обучава над 400 деца.През годините ансамбълът е завладял сцените на Франция, Австрия, Италия, Германия, Гърция, Турция, Украйна и дори Китай, където е изнесъл 31 концерта пред препълнени зали. Навсякъде "Мхедрули“ е посрещан с овации и признание за майсторството и емоционалността на своите изпълнения.Спектакълът "Духът на Грузия“ е вдъхновен от любовта към родината, историята и легендите ѝ. Той разказва за преклонението пред жената и майката, за свободния дух и за непреходните човешки ценности. Освен с майсторското изпълнение на автентични грузински танци, зрителите ще бъдат очаровани и от вълнуващите песни, които са неразделна част от националната идентичност на Грузия. В тях се преплитат сила и нежност, тъга и възторг – звуци, родени от душата, сърцето и страстта на грузинския народ. Това е събитие, което не се случва често – възможност да се усети истинският "дух на Грузия“, представен от едни от най-добрите ѝ артисти, посочват организаторите.