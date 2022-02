Дългогодишен арт директор на Pixar пристига във Варна за конференция, посветена на създаването на видео и мобилни игри

© “Как да създам видео игра за 30 минути?" и “Как да си намеря работа в game dev индустрията?" са само част от темите, които ще бъдат засегнати по време на първото издание на Sea Game Dev Conference, която ще се проведе на 04 март 2022 г. във Варна, като част от четиридневния гейм маратон, включващ хакатон за създаване на игри и състезание за независими студиа. Конференцията, чийто домакин е Икономически университет - Варна, е с вход свободен, но изисква предварителна регистрация на https://bit.ly/3GKji4U.



Гостите, които идват във Варна по покана на организаторите от Zariba Games, са с биографии толкова вдъхновяващи, че ще е престъпление да пропуснете срещата с тях. Темите, по които ще говорят са важни и интересни за всеки, който вижда бъдещето си в гейминг индустрията и е част от нея или пък просто е човек, желаещ да обогати общата си култура и знания.



Антони Христов е съосновател на ARC Academy София. Той е бил художествен директор на Pixar цели 18 години. И е работил по филми като Finding Nemo, Wall-E, The Incredibles 2 и много други. Има 12 години опит като преподавател в Academy of Art в Сан Франциско. През 2017 г. Антони съосновава IDEA Academy в Италия, Рим, и сега пренася неговия опит в България, където заедно със своя партньор Милин Джалалиев създават ARC Academy



Стефан Дойчев ще ни разкаже как може да направим игра за 30 минути. Той е страстен разработчик на мобилни приложения и игри и ветеран от гейм джем. Съорганизатор на събития като Hardcore Game Jam и Hack & Design Challenge, Стефан се интересува много от най-новите технологични тенденции и приложението на тези в света на мобилните устройства



Studio PUNCHev – едно от малкото студиа, насочени към аутсорсинг на качествен UI/UX дизайн в сферата на гейминга. Екипът на студиото има обща страст към висококачествения UI/UX дизайн и заедно работят за клиенти като SONY, CRYTEK, GAMELOFT, IGG, HASBRO, NICKELODEON, 3D REALMS и много други. По време на конференцията Сергей Пунчев – генерален директор на Studio Punchev, заедно със синиър продуцента, Елица Димитрова, ще разкажат повече за възможностите за развитие на един дизайнер, художник или програмист в гейм индустрията.



Танко Шокеров е изпълнителен директор на Gameloft София. Той е работил над някои от най-добрите Софийски игри, като GTR2 и Age of Sparta, както и на едни от най-успешните заглавия на Gameloft глобално днес – March of Empires и War Planet Online



Радостин Петров е предприемач с повече от 20 години опит. От 2001 г. до 2007 г. създава няколко бизнеса, които разработва и продава успешно. През 2007 г. слага началото на Zariba - амбициозна гейминг компания, работила по проекти на Walt Disney и реализирала партньорства с имена като LG, Samsung, Upjers и много други.Компанията се профилира в разработване на собствени мобилни игри, които жънат успех на световните пазари. А към днешна дата Zariba оглавява престижни класации със своята дъщерна компания Casualino.



Към конференцията ще се присъединят и други експерти от индустрия, чийто имена ще бъдат обявени скоро на seagamejam.com.



