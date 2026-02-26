Сподели close
Тази сутрин е започнал тази сутрин в кв. "Младост" във Варна.

Според читатели на Varna24.bg днес се кърпят дупки на ул. "Вяра". Жителите на района обаче не крият разочарованието си, тъй като улицата е популярна с лошото си състояние.

"Миналата година пак кърпиха, надявахме се на по-сериозен ремонт", коментират хората.