Тази сутрин е започнал тази сутрин в кв. "Младост" във Варна.Според читатели наднес се кърпят дупки на ул. "Вяра". Жителите на района обаче не крият разочарованието си, тъй като улицата е популярна с лошото си състояние."Миналата година пак кърпиха, надявахме се на по-сериозен ремонт", коментират хората.