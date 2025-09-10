ЗАРЕЖДАНЕ...
Дългоочаквано: Ремонтират голям спортен комплекс във Варна
Спортната зала "Димитър Нушев" с прилежащата зала за модерен петобой, както и закритият лекоатлетически комплекс "Локомотив", ще бъдат изцяло модернизирани чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достигане клас "А" на енергопотребление на сградите. Ще се изпълнят и мерки, осигуряващи достъпа на хора в неравностойно положение. Предвижда се на всяка от залите да се изгради фотоволтаична система за производството на електрическа енергия за собствено потребление, което ще допринесе за намаляване на енергийното потребление. Крайният срок за приключване на проекта съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ е 30.06.2026 г.
Последният мащабен ремонт на закрития лекоатлетически комплекс "Локомотив" е извършен в периода 2008- 2009 г., а през 2011- 2012 г. е направен основен ремонт Спортна зала "Димитър Нушев". Оттогава се извършват текущи строително–ремонтни дейности според възможностите на ОП "Спорт- Варна": оборудване на фитнеса, шпакловки, боядисване, ВиК ремонти на залите за хандбал, фехтовка, лека атлетика, кик бокс, борба, айкидо, стълбище, фоайе, коридори и др. През последната година е измазана и боядисана една от стените, извършват се ВиК ремонти, подмяна и отремонтиране на елементи от оборудването и обзавеждането, поставени са отоплителни уреди за мъжката съблекалня към залата за лека атлетика и зала "Димитър Нушев", закупена е времеизмервателна уредба за на нуждите на лекоатлетическата общност в града.
На спортните клубове, които имат сключен договор с Община Варна за безвъзмездно ползване за тренировъчна дейност, са предоставени часове по график в МСК "Владислав Варненчик" и залата на I ЕГ, уточняват от ОП "Спорт-Варна".
