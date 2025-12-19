Дългове на Белодробната болница във Варна ще бъдат изплатени от общината
Най-голям дял от дълговете са към служителите на лечебното заведение. Неплатените заплати и осигуровки за периода юли–ноември 2025 г. надвишават 213 500 лв. Болницата има и задължения към ОП "Ученическо и столово хранене" за около 21 000 лв. за храната на пациентите. Към тях се добавят близо 2 000 лв. начислени лихви.
Финансирането ще бъде осигурено чрез преразпределение на бюджета на Община Варна за 2025 г., като част от средствата, предназначени за ремонти в ДКЦ "Св. Иван Рилски – Аспарухово", ще бъдат пренасочени към бившия Тубдиспансер.
Съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението, за да се избегнат допълнителни финансови загуби за болницата.
Одобрени бяха и еднократни помощи за лечение на деца с редки заболявания. Две варненчета ще получат по 2 400 лв. за рехабилитация, логопедична, психологическа и ерготерапевтична подкрепа.
