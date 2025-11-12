Държавата отново даде имот на Община Варна
Целта на прехвърлянето е да се използва за изграждане и функциониране на Черноморски младежки център, който ще обхваща дейности и мерки за ефективно социално включване и личностно развитие на младите хора в област Варна. Предоставяните от него услуги ще бъдат безплатни за всички ученици и младежи. С работата на центъра ще се повиши ролята на неформалното образование за включване и овластяване на младежите, стимулиране на социално предприемачество като инструмент за развитие на младежки политики, креативност, партньорства и обмяната на опит. При нереализиране на Черноморския младежки център до 5 години от придобиването на имота община Варна ще трябва да го прехвърли на държавата.
Припомняме, че в началото на тази година бе решено имотът да бъде върнат на държавата. Проектът за изграждане и функциониране на Черноморски младежки център беше основна тема януарското заседание на постоянната комисията по собственост и стопанство към Общински съвет – Варна.
Центърът ще се помещава в сградата на бившата гимназия по текстил "Мара Тасева“ в кв. "Аспарухово", която държавата прехвърли на общината преди няколко години. По закон местната администрация има 5-годишен срок за реализиране на инвестиционните намерения.
Изпълнението на проектното предложение е в ход, но поради изтичане на този срок имотът трябваше да бъде върнат на държавата, след което той отново безвъзмездно прехвърлен на Общината, което днес реши Министерския съвет на България.
